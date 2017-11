Das Heißluft-Luftschiff von Hit Radio FFH ( [1] 2 3 )

Anlässlich der 6. Montgolfiade in Bad Homburg startete das von Hit Radio FFH zu Werbezwecke eingesetzte Heißluft-Luftschiff der Firma GEFA-FLUG.

18:31 Uhr - Zunächst ist alles in einem unscheinbaren Anhänger verstaut

18:34 Uhr - Die Hülle wird ausgelegt

18:42 Uhr - Die Hülle ist an der Antriebsgondel befestigt

18:48 Uhr - 3.000 m³ Luft müssen jetzt in die Hülle geblasen werden

18:49 Uhr - Langsam nimmt das Heißluft-Luftschiff Konturen an

18:56 Uhr - Es hat die Seriennummer H 0003 und das Kennzeichen G BWKE

19:03 Uhr - Die typische Form des Luftschiffs ist erkennbar

19:05 Uhr - Der externe Ventilator hat seine Arbeit gleich erledigt

19:07 Uhr - Die Luft wird mit einem Brenner erwärmt

19:08 Uhr - Helfer müssen das Luftschiff in Position halten