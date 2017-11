5. Bad Homburger Luftschiffparade ( [1] 2 3 )

Bad Homburg erinnert mit der Veranstaltung an die erste deutsche Luftschiffparade am 22. April 1910. Kaiser Wilhelm II. ließ sich drei miteinander konkurrierende Luftschifftypen für militärische Zwecke vorführen.

18:17 Uhr - Die Luftschiffhüllen werden ausgepackt

18:22 Uhr - Der Antrieb mit seinem großen Propeller wird aus dem Wagen geholt

19:13 Uhr - Noch werden die Hüllen nicht aufgeblasen, da der Wind noch zu heftig ist

19:13 Uhr - Warten bis der Wind abgeflaut ist

19:14 Uhr - Alle Luftschiffe liegen jetzt auf dem Stoppelfeld bereit

20:02 Uhr - Man fängt halbherzig mit dem Aufblasen an

20:14 Uhr - Die Konturen der Luftschiffthülle sind erkennbar

20:14 Uhr - Jetz herscht regsame Betriebsamkeit

20:15 Uhr - Mit aller Kraft muß das Luftschiff bei den Windböhen gehalten werden

20:16 Uhr - Noch sieht alles nach gewohnter Routine aus